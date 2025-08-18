DVE MEDALjE ZA ATLETIČARE „BALKANA“ NA PRVENSTVU CS ZA MLAĐE PIONIRE

Juče je u Ćupriji održano Prvenstvo centralne Srbije za mlađe pionire u atletici, na kome je učestvovalo i petoro članova Atletskog kluba „Balkan“ iz Dimitrovgrada. Sa ovog takmičenja mladi atletičari doneli su dve medalje. U disciplini skok uvis Lana Petrović osvojila je drugo mesto i srebrnu medalju sa preskočenih 145 centimetara, dok je Simona Todorov preskočila 140 centrimetara i osvojila bronzu.

U bacanju vorteksa Aleksa Mladenov je zauzeo peto mesto, dok je Vito Stamenov bio šesti, kao i Andrea Isić u kategoriji mlađih pionirki.

foto: AK Balkan