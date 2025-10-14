DVE MEDALJE ZA ATLETIČARE „BALKANA“ NA MITINGU U BUGARSKOJ

Tokom proteklog vikenda, u bugarskom gradu Hisarja, održan je međunarodni atletski miting, na kome su učestvovali i članovi Atletskog kluba „Balkan“ iz Dimitrovgrada. Andrea Isić osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju u bacanju vorteksa, dok je Lana Petrović osvojila bronzu u skoku uvis. Na takmičenju su učestvovali i Aleksa Mladenov, Simona Todorov i Stefani Jovanović, koji su u disciplinama skok uvis i trečanje na 100 metara ostvarili plasman među prvih deset.

foto: AK Balkan