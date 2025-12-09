DVE MEDALJE ZA ATLETIČARE “BALKANA“ NA KUPU „VOŽDOVAC“

U Atletskoj dvorani u Beogradu u nedelju je održano međunarodno Kup takmičenje „Voždovac“, uz učešće takmičara iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Rumunije. U izuzetno jakoj konkurenciji, u disciplini skok uvis kod mlađih pionira, član Atletskog kluba „Balkan“ Vito Stamenov osvojio je bronzanu medalju, preskočivši 133 cm. Bronzano odličje osvojila je i Lana Petrović, uz lični rekord od 149 cm, a lični rekord od 143 cm postigla je i Simona Todorov, koja je zauzela peto mesto.

foto: AK „Balkan“