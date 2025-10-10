ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DVE EKIPE IZ DIMITROVGRADA SUTRA U FINALU PRIPEMANJA AJVARA U BEOGRADU

RT Caribrod

Finale karavana “Izađi mi na teglu” biće održano sutra, na Malom Tašmajdanu u Beogradu. U okviru 12. sezone najvećeg gastronomskog događaja na Balkanu karavan je posetio 8 gradova u Srbiji. Veliko finale okupiće po dve najbolje ekipe iz svakog grada – učesnika kvalifikacionog dela takmičenja. Iz Dimitrovgrada na veliko finale u spremanju najukusnijeg ajvara u Srbiji putuju dve ekipe: „Crvena uzbuna” i „Tri sombrera”.

Dimitrovgrad je jedini grad, koji je dve sezone, 2021. i 2023. godine, bio pobednik finalnog takmičenja „Izađi mi na teglu”. Veliko finale biće završeno krunisanjem nove kraljice ili kralja ajvara 12. sezone karavana, a za tri najbolje plasirane ekipe organizatori su obezbedili novčane nagrade.

