DVE BRONZE ZA KARATISTE „CARIBRODA“ NA KUPU SRBIJE

U organizaciji Karate federacije, u subotu je u Mladenovcu održan Kup Srbije za poletarce, pionire i nade. Karate klub „Caribrod“ predstavljalo je dvoje takmičara, koji su svoj plasman obezbedili na prvenstvu karate saveza uže Srbije održanom pre dve nedelje u Čačku. Luka Veličkov je u kategoriji nada 2013. godište uspeo da se domogne trećeg mesta i bronzane medalje. U istoj kategoriji, ali u 2012. godištu nastupio je Mihajlo Stojčev, koji se takođe okitio bronzanim odličjem. Dva treća mesta na državnom kupu u jakoj konkurenciji predstavljaju veliki uspeh za mlade karatiste „Caribroda“.

