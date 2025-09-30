DVANAESTOČASOVNE RESTRIKCIJE U GORNJOJ ŽELJUŠI

Savet Mesne zajednice Željuša i Grapa je na vanrednoj sednici održanoj juče, doneo odluku da se u narednom periodu voda u gornjoj Željuši, od raskrsnice ulica Maršala Tita i Veljka Vlahovića u pravcu magistralnog puta obustavlja na 12 sati. Tako će od 1. do 5. oktobra restrikcije trajati od 07 do 19 sati, a u periodu od 6. do 11. oktobra, od 19 do 7 sati ujutru. Ova odluka doneta je nakon što je utrđeno da je izvor u selu Grapa presušio, čime je dodatno smanjen dotok vode u glavni rezervoar u Željuši.

