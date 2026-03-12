ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DONACIJA NACIONALNOG SAVETA PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA U DIMITROVGRADU I BOSILEGRADU

RT Caribrod

Gost radio-emisije od pola 10, bila je Vera Vasov, direktor dimitrovgradske predškolske ustanove “8. septembar”. Povod razgovora bila je finansijska podrška od strane Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine u Srbiji.

Vasova je u razgovoru objasnila i kako će taj novac biti potrošen.

Ako bude dovoljno sredstava, planiramo da obezbedimo i trakaste zavese u toj prostoriji, jer su trenutno preko potrebne, dodala je Vasova.

Pored dimitrovgradske, Nacionalni savet je finansijski podržao i predškolsku ustanovu „Dečija radost“ u Bosilegradu. Obe vaspitno-obrazovne ustanove dobile su po 140.000 dinara.

Podrška je deo šire inicijative Nacionalnog saveta za pomoć obrazovnim institucijama u kojima se školuju deca iz bugarske zajednice, a iz saveta ističu da će nastaviti sa sličnim inicijativama na poboljšanju uslova za obrazovanje i razvoj najmlađih pripadnika bugarske nacionalne manjine u Srbiji.

D.V.

foto: RTC

