DOJAVA O BOMBI I U GIMNAZIJI U DIMITROVGRADU

Na područjima svih policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije, danas do 9.30 časova, prijavljeno je da su postavljene bombe u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola, saopšteno je iy Ministarstva unutra[njih poslova. Kako saynaje RT Caribrod, dojavu o postavljenoj bombi dobila je i Gimnazija „Sveti Kirilo i Metodije“, zbog čega je nastava prekinuta, a nokon izvršene provere, redovne aktivnosti nastavljene su oko 10 časova.

Prema navodima MUP-a angažovani su policijski službenici nadležnih policijskih uprava, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.