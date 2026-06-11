DODELJENE ZAHVALNICE UČENICIMA KOJI SU UČESTVOVALI NA KONKURSIMA ZZJZ

Zavod za javno zdravlje Pirot u saradnji sa Institutom za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“, svake godine organizuje likovne i literarne konkurse koji prate Kampanje za očuvanje javnog zdravlja. Zavod za javno zdravlje Pirot dodelio je okružne zahvalnice učenicima u dimitrovgradskoj osnovnoj školi Hristo Botev, za učešće na dva konkursa. Zahvalnice je nagrađenima uručila Sonja Petrov iz Zavoda za javno zdravlje Pirot.

Konstantin Gakov učenik trećeg dva razreda je dobio dve zahvalnice za učešće na oba konkursa.

Učenica šestog jedan razreda, Katarina Hristov je takođe nagrađena za učešće na oba konkursa.

Sanja Ivanov, takođe učenica šestog jedan razreda, već nekoliko godina učestvije na svim konkursima Zavoda i Instituta za javno zdravlje, i već nekoliko puta je nagrađivana za literarne i likovne radove, kako na okružnom tako i na republičkom nivou.

Sanjin rad je prošle godine među svim likovnim radovima izabran za nosioca kampanje ,,Nedelje zdravlja usta i zuba za 2025. godinu“, štampan je u vidu zdravstveno-vaspitnog materijala – postera i distribuiran je u sve ustanove na teritoriji Republike Srbije, koje se bave prevencijom zdravlja.

Svih 17-oro učenika, koji su danas dobili zahvalnice za učešće na oba konkursa, su praktično u konkurenciji za plasman na republički nivo.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1707372471390308&type=3

D.V.

foto i video: Milan Ilijev