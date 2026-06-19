DODELJENA PRIZNANJA KRATISTIMA CARIBRODA

Karate klub Caribrod do kraja juna završava sa svojim aktivnostima u polusezoni. Tim povodom je u sredu 17. juna u fitnes sali sportskog centra Park održan malo drugačiji trening od uobičajenog. U prisustvu članova i trenera kluba, većnika za sport Opštine Dimitrovgrad Branislava Vasova, sekretara Sportskog saveza Caribrod Marine Dimitrov, saradnika i roditelja u prvom delu je organizovana prezentacija na temu „Kako sprečiti povrede u borilačkim sportovima – uloga opreme i pripreme“. Prezenteri su bili predstavnici Crvenog krsta Dimitrovgrad, specijalista opšte medicine i predsednik organizacije dr Nikola Jordanov i sekretar Crvenog krsta Vesna Todorov. Prisutni su mogli da čuju sve ono na šta sportisti u borilačkim sportovima moraju obratiti pažnju da ne bi dolazilo do povreda, kao i o pravilnoj ishrani. Zatim se pristupilo dodeli novih zvanja, pojaseva i diploma o uspešno položenom ispitu pred komisijom Karate federacije Srbije 23. maja, kao i prigodnih poklona Crvenog krsta i sportskog saveza. Ovom prilikom dodeljene su i plakete članovima kluba Kristini Gocev i Marku Ilievu koji odlaze iz kluba na dalje školovanje.

Većnik za sport, omladinu i kulturu Opštine Dimitrovgrad Branislav Vasov čestitao je mladim sportistima na uspesima i osvojenim novim pojasevima:

Trener kluba Goran Krstić nije krio emocije i ponos uspesima članova Karate kluba Caribrod:

Predsednik Karate kluba Caribrod Dejan Todorov, zahvalio se svima koji doprinose uspesima kluba kao i svim saradnicima:

Diplome karate saveza i pojaseve koje je za sve obezbedio klub dodelio je trener Goran Krstić. Plakete zahvalnosti Kristini Gocev i Marku ilievu koji odlaze iz kluba na dalje školovanje dodelio je Dejan Todorov, predsednik kluba. Prigodne poklone Crvenog krsta Dimitrovgrad uručila je Vesna Todorov, sekretar organizacije, a u ime Sportskog saveza Caribrod majice sa logom kluba i saveza uručila je sekretar Marina Dimitrov.

Poslednji trening u polusezoni biće održan 26. juna, a zatim do septembra karatisti Caribroda odlaze na zaslužen odmor, osim članova koji će preko leta učestvovati na karate kampovima.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1464989868766649&type=3

A.K.

foto i video: Dejan Todorov, Milan Ilijev