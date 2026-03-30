DOBRA PRAKSA U OBLASTI INKLUZIJE OSOBA SA IVALIDITETOM

Predstavnici opštine Dimitrovgrad, član Opštinskog veća zadužen za privredu, poljoprivredu i turizam Dragan Mančev i šef kabineta predsednika Opštine Ana Borisov, učestvovali su u studijskoj poseti Hrvatskoj i Sloveniji u okviru projekta EMPOWERED.

Tokom posete, delegacija je imala priliku da obiđe i upozna se sa primerima dobre prakse u oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom: -grad Sveti Ivan Zelina – predstavljanje lokalnih politika i mera koje podstiču inkluziju i aktivno učešće osoba sa invaliditetom u zajednici, Udruga „Srce“ – modeli dnevnih usluga i organizovanog stanovanja uz podršku, kao primer kvalitetne brige u zajednici, Želva (Ljubljana) – primer zaštitnog preduzeća koje успешно uključuje osobe sa invaliditetom na tržište rada i Univerzitetski rehabilitacioni institut Soča – savremeni pristupi rehabilitaciji, podršci i osnaživanju osoba sa invaliditetom.

Kroz ove posete, učesnici su stekli dragocena znanja o uslugama u zajednici, modelima zapošljavanja osoba sa invaliditetom,saradnji lokalnih samouprava, institucija i civilnog sektora i kreiranju održivih i inkluzivnih lokalnih politika.

Razmena iskustava sa partnerima iz regiona dodatno je osnažila kapacitete opštine Dimitrovgrad za unapređenje lokalnih mera podrške i razvoj inkluzivnijeg društva.

Opština Dimitrovgrad nastavlja da aktivno radi na stvaranju okruženja jednakih mogućnosti za sve građane, a u toku je i izrada novog projekta.

