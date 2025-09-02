ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DOBAR NASTUP ATLETIČARKI „BALKANA“ U ČEŠKOJ

RT Caribrod

Od 29. do 31. avgusta u Brnu, u Češkoj, održane su Evropske dečije atletske igre. Događaj je okupio više od 2.600 atletičara, koji su se takmičili u različitim atletskim disciplinama.

Mlade i talentovane dimitrovgradske atletičarke Lana Petrović i Simona Todorov, bile su deo tima Srbije koji se takmičio na igrama u Češkoj.

Aleksandar Markov je pratio dimitrovgradske sportistkinje, a utiske iz Brna, preneo nam je u radio-emisiji od pola 10.

„Brno je domaćin velikog takmičenja „Dečije atletike“ već 20 godina a ove godine okupio je  takmičare iz čak 22 evropske države. Naše dve atletičarke  učestvovale su
u sastavu reprezentacije Atletskog saveza centralne Srbije i nadmetale se u konkurenciji svojih vršnjaka iz cele Evrope.

 „Mogu reći da su se Lana i Simona potrudile da dostojno predstave svoj klub, grad i zemlju i ja sam lično zadovoljan njihovim rezultatima”, dodao je Markov.

„Učešće na ovom prestižnom takmičenju predstavlja značajan korak u razvoju mladih sportista, a sam odlazak u Brno je i prilika za sticanje dragocenog međunarodnog iskustva, što njima dvema, svakako treba,” kaže Markov.

Sa početkom školske godine, Atletski klub „Balkan” obično okupi 15-ak novih članova, kaže Markov, ističući da se određeni broj dece atletikom bavi rekreativno  ali i da se uvek izdvoje pojedinci, koji postignu dobre rezultate.

