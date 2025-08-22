DO PONEDELjKA PRIJAVA ZA TURNIR U ODBOJCI NA PESKU

Poslednji avgustovski vikend rezervisan je za turnir u odbojci na pesku. Turnir počinje 29. avgusta u 16 časova, na igralištu za bič-volej, u Sportskom centru Park. Ekipe su oslobođene kotizacije, a svi zainteresovani za učešće na turniru, svoje tročlane ekipe mogu da prijave do 25. avgusta, na telefon 065 307 59 91.

Pored pehara i robnih nagrada, za prve tri najbolje ekipe obezbeđene su i novčane nagrade. Pobedniku turnira pripašće 12.000, drugoplasiranoj ekipi 10.000 i trećeplasiranoj 8.000 dinara.

Organizator je Odbojkaški klub Caribrod u saradnji sa Turističkom organizacijom Caribrod i Sportskim savezom Caribrod. Medijski partneri su internet portal Far i Radio-televizija Caribrod.

foto: RTC