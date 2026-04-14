DO NEDELJE AKCIJA KONTROLE BRZINE: U SREDU “SPEED MARATHON” 24 SATA BEZ PREKIDA

Vozače širom Srbije do 19. aprila očekuje pojačana kontrola saobraćaja u okviru međunarodne ROADPOL akcije, koja je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekoračenja brzine.

Akciju sprovode pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, a sutra, 15. aprila je planiran “Speed Marathon” – neprekidno merenje brzine u trajanju od 24 časa.

Tokom ove akcije policija će kontrolisati brzinu na velikom broju putnih pravaca, kako u naseljenim mestima, tako i van njih, sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Iz MUP-a još jednom apeluju na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer je neprilagođena brzina i dalje jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda.

foto: RTC