ĐURĐEVDANSKA TRKA PO DEVETI PUT U DIMITROVGRADU

Danas je održana tradicionalna, 9. Đurđevdanska trka. Pored domaćih u trci su učestvovali i takmičari iz drugih gradova Srbije. Najatraktivnija i, svakako, najteža disciplina bila je trka na 3 kilometra za seniore i juniore. U ženskoj konkurenciji seniora, prvo mesto osvojila je Iva Maletić, iz Atletskog kluba “Radnički” Niš. Kako kaže, teren je bio prilično težak i zahtevan.

„Trka je bila izuzetno dobra, nametnuo sam dosta dobar tempo i generalno sam zadovoljan“ istakao je pobednik u muškoj seniorskoj konkurenciji, nišlija Nikola Klipa.

Aleksandar Markov, predsednik Atletskog kluba „Balkan“ uputio je zahvalnost svim učesnicima koji su ove godine trčali na dve lokacije – na stadionu u Sportskom centru Park i od Stacionara do Pametnika.

Organizator ove tradicionalne manifestacije bio je Atletski klub „Balkan“ u saradnji sa Sportskim savezom Caribrod i Atletskim savezom Centralne Srbije, pod pokroviteljstvom Opštine Dimitrovgrad.

B.L.

foto i video: Miki Ilić, Boris Lazarov