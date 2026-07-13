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DIZEL – 220, BENZIN – 196 DINARA PO LITRU; AKCIZE NIŽE ZA DODATNIH 5%

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Do petka 17. jula u 15 sati, na benzinskim pumpama u Srbiji litar evrodizela prodavaće se za 220 dinara, dok će maksimalna cena benzina BMB biti 196 dinara za litar. U odnosu na prošlu sedmicu, i dizel i benzin poskupeli su za dinar po litru.

Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za dodatnih pet odsto do 19. jula zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

foto: RTC

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