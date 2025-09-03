ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DIMITROVGRAD SINOĆ POGODIO ZEMLjOTRES

Sinoć u 21 sat i 06 minuta Dimitrovgrad je pogodio zemljotres magnitude 3.4 jedinice po Rihterovoj skali. Epicentar zemljotresa bio je u neposrednoj blizini Dimitrovgrada, u ataru Gornjeg Gradinja, na dubini od 2 kilometra, a prema do sada poznatim informacijama, povređenih i oštećenja na objektima nema.
Intenzitet u epicentru procenjen je na IV-V stepeni Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati vrlo mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, navodi se na sajtu seizmološkog zavoda.

