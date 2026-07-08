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DIMITROVGRAD DOMAĆIN SASTANKA NA TEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PIROTSKOM OKRUGU

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Dimitrovgrad je danas domaćin konsultativnog sastanka predstavnika lokalnih samouprava i zdravstvenih ustanova Pirotskog okruga, uz učešće predstavnika kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Instituta za javno zdravlje „Batut“, Pirotskog upravnog okruga, Opšte bolnice Pirot, lokalne samouprave Dimitrovgrad i Stalne konferencije gradova i opština. Ova aktivnost realizuje se u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ Stalne konferencije gradova i opština, koji podržava Vlada Švajcarske. Osnovna tema sastanka je zdravstvena zaštita u Pirotskom okrugu i lokalne samouprave – izazovi, saradnja i moguća rešenja.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1734639655330256&type=3

A.T.A. / B.L.

foto i video: Milan Ilijev

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