DIMITROV: ZAJEDNIČKI MEĐUNARODNI GRANIČNI PRELAZ – REALNOST

U glavnoj direkciji Granične policije u Sofiji, juče je održan sastanak predstavnika Republike Bugarske i Republike Srbije, posvećen otvaranju novog graničnog prelaza. O ovoj temi, za Radio televiziju Caribrod govorio je predsednik opštine Dimitrovgrad, Vladica Dimitrov, koji je juče primio srpsku delegaciju.

Obe strane su zaiteresovane za realizciju ovog projekta, dodao je Dimitrov. On smatra da će ovaj prelaz biti izgrađen.

Sledeći korak je formiranje zajedničkih mešovitih komisija koje će pokrenuti realizaciju projekta, zaključio je Dimitrov.

B.L.

foto i video: RTC, Boris Lazarov