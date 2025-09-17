ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DIMITROV: ZAJEDNIČKI MEĐUNARODNI GRANIČNI PRELAZ – REALNOST

RT Caribrod

U glavnoj direkciji Granične policije u Sofiji, juče je održan sastanak predstavnika Republike Bugarske i Republike Srbije, posvećen otvaranju novog graničnog prelaza. O ovoj temi, za Radio televiziju Caribrod govorio je predsednik opštine Dimitrovgrad, Vladica Dimitrov, koji je juče primio srpsku delegaciju.

Obe strane su zaiteresovane za realizciju ovog projekta, dodao je Dimitrov. On smatra da će ovaj prelaz biti izgrađen.

Sledeći korak je formiranje zajedničkih mešovitih komisija koje će pokrenuti realizaciju projekta, zaključio je Dimitrov.

B.L.

foto i video: RTC, Boris Lazarov

Post Views: 85

You May Also Like

DIMITROV: SAMO TRI NOVA PACIJENTA U KOVID AMBULANTI

RT Caribrod

SUTRA SUNČANO I HLADNO

RT Caribrod

PRIJAVA STANJA NA PČELINJAKU DO 31. OKTOBRA

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *