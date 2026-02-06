ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DIMITROV: USKORO POSLOVNA BANKA U DIMITROVGRADU

RT Caribrod

Vozilo mobilne ispostave banke „Poštanska štedionica“, danas od 9 do 14 sati bilo je stacionirano u centru Dimitrovgrada. Kako je najavljeno, vozilo “Poštanske štedionice” biće i sutra u centru grada, u vremenu od 08 – 13 sati.
Službenici banke za građane dimitrovgradske opštine vrše sve vrste bankarskih transakcija – podizanje gotovine, uplatu pazara, otvaranje novih računa, isplatu penzija. Iz “Poštanske štedionice” ističu da su ovde kao državna banka i podrška građanima u periodu nakon zatvaranja poslednje bankarske ispostave u Dimitrovgradu.
O daljem prisustvu mobilne banke u gradu građani će biti blagovremeno informisani, a cela akcija koordinisana je sa Opštinom Dimitrovgrad, rekao je za Radio-televiziju Caribrod, predsednik Vladica Dimitrov.

B.L.

foto i video: Miki Ilić

You May Also Like

SUTRA NA RADIO CARIBRODU POČINJE GLASANJE U OKVIRU SERIJALA „TIHA VODA BREG RONI…“

RT Caribrod

NOVE NAGRADE ZA DIMITROVGRADSKI TEATAR, PREDSTOJI BTF

RT Caribrod

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Pirot

Dragoljub Pejčev

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *