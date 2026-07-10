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DIGITALNI ASISTENT ZA INFORMISANjE GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE – OD 22. JULA

RT Caribrod

Od 22. jula biće pušten u rad digitalni asistent, namenjen informisanju građana u oblasti socijalne zaštite. Digitalni asistent biće dostupan javnosti na zvaničnim veb prezentacijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Cilj je da građani brzo i efikasno dobiju informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i postupku za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak, dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica i posebnu novčanu naknadu.

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