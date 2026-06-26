DEČACI ŠF „LIBERO” USPEŠNI NA TURNIRU U NESEBRU

Tradicionalni Međunarodni turnir u fudbalu „Nesebarcup“ ove godine je održan od 20. do 25. juna. Ove godine turnir u Nesebru, na obali Crnoj mora, okupio je dečake generacija od 2006-2007 do najmlađih kategorija, rođenih 2017-2018. godine. Među ekipama iz Ukrajine, Moldavije, Rusije, Rumunije, Bugarske, Srbije i Makedonije, nastupilo je i 5 ekipa iz Pirota, iz škole fudbala “Libero”. Pirotska škola, koju pohađaju i deca iz Dimitrovgrada, na ovom turniru učestvuje četvrtu godinu zaredom.

Dimitrovgrađani Vanja Marinkov, Mihail Stojanović, Andrej Stojkov, Luka Veličkov, Filip Marinkov, Relja Kostov, Luka Đorđević, Jakov Tričkov, Lazar Vranić, Andrej Kitanov, Aleksa Todorov i Mihajlo Taskov, dali su svoj doprinos u nastupima svojih ekipa.

Dečaci iz fudbalske škole “Libero” rođeni 2017. godine izborili su prvo mesto u Nesebru, dok je ekipa dečaka rođenih 2013-2014. godine bila treća među učesnicima u svojoj kategoriji.

Među dečacima iz Dimitrovgrada je po prvi put nastupio Alen Aleksov, kao najmlađi učesnik turnira. Aleksov je rođen 2019. godine, a igrao je decom rođenom 2018. godine. Posle četiri odigrane utakmice, sa tri pogodka i četiri asistencije, Iako najmlađi, Aleksov je privukao pažnju svih trenera i učesnika.

Aleksov je ove godine učestvovao na još dva turnira.

Na Međunarodnom turniru u Pirotu, održanom 18. i 19. aprila, uz učešće oko 100 ekipa. Ekipa dečaka rođenih 2019. godine, za koju je nastupio i Aleksov, osvojila je treće mesto.

Na četvrtom memorijalnom turniru „Oliver Jevtić“ u Popovcu, koji je okupio dečake rođene od 2014. do 2019. godine. I na ovom turniru Aleksov je privukao pažnju trenera iz drugih klubova, među kojima je bio je Marko Marin, bivši igrač i aktuelni tehnički direktor mlađih kategorija beogradske „Crvene zvezde“. Aleksov je proglašen za najboljeg pojedinca na turniru u svojoj kategoriji.

D.V.

foto i video: Sanja Aleksov