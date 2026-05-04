DEVETA „ĐURĐEVDANSKA TRKA” 7. MAJA

U četvrtak, 7. maja, biće održana deveta „Đurđevdanska trka”. Pored domaćih, učešće u manifestaciji najavili su i takmičari iz drugih gradova Republike Srbije i Republike Bugarske. Učenici osnovne škole takmičiće se u Sportskom centru Park, u četiri starosne grupe. Početak glavne trke, na trasi od Stacionara do Pametnika, najavljen je za 11:30 sati, dok će proglašenje pobednika u ovoj trci biti organizovano ispred Pametnika na Neškovom brdu. Organizator manifestacije je Atletski klub „Balkan“ u saradnji sa Osnovnom školom „Hristo Botev”, Sportskim savezom Caribrod i Atletskim savezom Centralne Srbije. Pokrovitelj je opština Dimitrovgrad.

