„DANI CARIBRODSKE ŠUŠENICE“ – 15. I 16. NOVEMBRA

Do otvaranja gastro-turističke manifestacije „Dani caribrodske šušenice“ ostalo je još dva dana. Pripreme se privode kraju, a direktor Turističke organizacije Caribrod, Vasil Andrejev, očekuje da broj izlagača i posetilaca, obori sve rekorde.

Ove godine, prema rečima Andrejeva, svi izložbeni štandovi će biti postavljeni u Sportskom centru Park.

Po već ustaljenom protokolu, biće dodeljene tri nagrade u kategoriji „najblaga šušenica“, biraće se najuređeniji štand, a za najmlađe posetioce organizatori su pripremili školu kuvanja koju će voditi poznati kuvar, Stambol Geštamov, koji je i ove godine promoter manifestacije.

Za dobro raspoloženje posetilaca organizator je pripremio i propratni bogat kulturno umetnički program.

Organizator „Dana Caribrodske šušenice“ je Turistička organizacija Caribrod. Po svemu sudeći, sve je spremno za ovogodišnju šušenicijadu. „Nama preostaje samo da se nadamo da će nas, ako ne toplo, onda barem suvo vreme poslužiti, kako bi manifestacija poslala još lepšu sliku iz Dimitrovgrada”, zaključuje Andrejev.

A.K.