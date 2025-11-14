DANI CARIBRODSKE ŠUŠENICE 15. I 16. NOVEMBRA

Gastronomska manifestacija „Dani caribrodske šušenice“, na kojoj će posetioci moći da degustiraju i kupe dimljeno svinjsko meso pripremljeno na tradicionalan način, održaće se 15. i 16. novembra u Dimitrovgradu. Osim ovog specijaliteta u ponudi će biti i drugi proizvodi, poput sireva, kačkavalja, rakija, vina i prerađevina od voća i povrća. Prvog dana, u subotu, biće održana škola gastronomije “Kuvajte sa Stambolom i Ivanom”, dok će od 18 sati koncert održati Viki Miljković i Nermin Handžić, na terenu za mali fudbal. Manifestacija se održava u sportskoj hali SC Park.

