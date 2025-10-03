DANAS ZASEDALA SO DIMITROVGRAD

Danas je zasedala Skupština opštine Dimitrovgrad. Odbornici su usvojili Predlog Odluke o izmeni Odluke o smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2025-2027. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća „Komunalac“ za 2025. godinu sa finansijskim planom i cenovnikom usluga za 2025. godinu.

U dnevni red uvrštena je još jedna tačka – Predlog o davanju saglasnosti za vršenje druge javne funkcije, koja se odnosi na imenovanje sekretara Opštinske izborne komisije Željka Voštića za vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave, a koja je takođe usvojena. Najduža rasprava na sednici vođena je oko problema u vodosnabdevanju, prvenstveno u gradu i prigradskim naseljima. Sednica je trajala nešto više od sat vremena.

foto: Dejan Todorov