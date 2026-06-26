DANAS ZASEDA SO DIMITROVGRAD

U 10 sati počelo je zasedanje lokalne skupštine, a na dnevnom redu je 35 tačaka, sa dopunama, koje su usvojene na početku sednice. Skupština je usvojila odluku, kojom je dužnosti reazrešen dosadašnji sekretar Skupštine opštine Dragan Golubov, zbog odlaska u penziju, a na tu funkciju je tajnim glasanjem izabrana Teodora Manoilov. Odbornici su zatim razmatrali završni račun budžeta opštine za prošlu godinu, a rasprava po ovoj tačci trajala je više od sat vremena. Na dnevnom redu je i Progam razvoja lokalne samouprave za period od 2027. do 2029. godine i predlog odluke o nagrađivanju učenika osnovne škole i gimnazije. Skupština raspravlja i o predlozima za izmenu akata Turističke organizacije “Caribrod”, Plan detaljne regulacije solarneelektrane „Dimitrovgrad” i izveštaji o radu Opštinske uprave, Centra za socijalni rad i Crvenog krsta za 2025. godinu.

Među najavljenim temama je i razrešenje direktora i imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu, kao i formiranje Saveta za brigu o selu.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1722488466545375&type=3

foto i video: Dejan Todorov, Milan Ilijev