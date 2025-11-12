ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DANAS SUNČANO, SUTRA UMERENO OBLAČNO

RT Caribrod

Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najviša temperatura od 12 do 18. Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.
Vreme sutra – jutru hladno, ponegde sa slabim mrazem, u nižim predelima i maglom koja se ponegde može zadržati i duže pre podne. Tokom dana malo i umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni.Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 13 do 17 stepeni.

