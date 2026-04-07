DANAS SU BLAGOVESTI!

Crkva i vernici danas slave Blagovesti, jedan od najradosnijih praznika u godini za koji se vezuje veliki broj zanimljivih običaja i verovanja.

Praznik je posvećen susretu device Marije i arhangela Gavrila, koji joj je saopštio da će roditi spasitelja ljudskog roda – Isusa Hrista. Hrišćani veruju da je arhangel Gavrilo rečima „Raduj se, Blagodatna, Gospod je s tobom“, otvorio istoriju Novog zaveta kojom počinje spasenje čitavog čovečanstva. Praznik se uvek slavi 7. aprila, tačno devet meseci pre Božića.

foto: RTC