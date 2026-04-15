DANAS POČELA NASTAVA POSLE USKRŠNJEG RASPUSTA

Nakon kratkog prolećnog raspusta, koji je trajao od 10. aprila, svi učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas su se vratili na nastavu.

Sledeći kraći raspust za đake biće za Međunarodni praznik rada, 1. maj.

Prema kalendaru Ministarstva prosvete, svi maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj. Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.

foto: RTC