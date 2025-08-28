ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DANAS JE VELIKA GOSPOJINA

RT Caribrod

Pravoslavni vernici, danas slave praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina. To je jedan od dvanaest najvećih hrišćanskih praznika i za njega se vezuju različiti običaji. Uspenje Presvete Bogorodice spada u red Bogorodičnih praznika, proslavlja se svake godine 28. avgusta po gregorijanskom kalendaru i do tog praznika traje dvonedeljni post.

Po običaju na taj dan žene idu na pričest, zato što se Bogorica smatra zaštitnicom žena i majki.Srbi veoma poštuju Bogorodicu, pa širom zemlje mnoge porodice, ali i veliki broj crkava i manastira, slave Veliku Gospojinu kao svoju slavu.

Post Views: 33

You May Also Like

OD DANAS PRIJAVA ZA TURISTIČKE VAUČERE

RT Caribrod

PRIHVATILIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE DOBILO REŠENJE ZA RAD OD UPRAVE ZA VETERINU

Dejan Todorov

59 GRAĐANA POTPISALO UGOVORE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *