DANAS JE VASKRŠNJI ILI SVETLI UTORAK

RT Caribrod

Posle Uskrsa počinje Svetla nedelja. Zove se tako jer vaskrsenje Hristovo donosi prosvetljenje svima. Prema verovanju, na Veliki utorak se poštuje Sveta Bogorodica.

Nastavlja se proslavljanje najvećeg hrišćanskog praznika, kako u Crkvenim bogosluženjima, tako i u domovima. Službe su iste kao i prethodna dva dana.

U narodu se ovaj utorak smatra najboljim utorkom u celoj kalendarskoj godini. 

Osim današnjeg, i utorak po Đurđevdanu i utorak po Trojicama su u jeku prolećnih radova u polju i posvećena su vodi, odnosno praznuju se da bi pala kiša, neophodna za rast i rod useva.

foto: Milan Ilijev

