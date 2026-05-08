DANAS JE SVETSKI DAN CRVENOG KRSTA I CRVENOG POLUMESECA

Svake godine, Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca sve organizacije Crvenog krsta obeležavaju 8. maja, na dan rođenja osnivača pokreta Crvenog krsta Anrija Dinana, čoveka koga je prizor ogromne ljudske patnje inspirisao da u ljudima pronađe humanost što će prevazići podele, granice i razlike.

Ove godine slogan Svetskog dana Crvenog krsta i Crvenog polumeseca glasi „Ujedinjeni u humanosti“ u podsećanju da je jedna od najvažnijih uloga Pokreta upravo promovisanje humanih vrednosti i inspirisanje zajedničkog rada na smanjenju ljudske patnje, uvećanju ljudske dobrobiti, izgradnji snažnih, otpornih i zdravih zajednica. Ovogodišnji slogan treba da nas sve podseti na ujedinjujuću snagu humanosti, na to da su empatija, solidarnost i briga za bližnje univerzalne karakteristike čovečanstva i da je jedna od najvažnijih uloga Crvenog krsta upravo mobilisanje ovih najplemenitijih osobina u svakoj zajednici.