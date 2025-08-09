DANAS JE SVETI PANTELEJMON

Crkva i vernici danas slave Svetog Pantelejmona, u narodu poznatog kao Sveti Pantelija, za koga se veruje da je brat Svetog Ilije i Ognjene Marije, zbog čega spada u ognjene svece.

Sveti Pantelejmon, čije ime znači svemilostivi, je kao mladić izučio lekarske nauke, a postoje i mnogi zapisi o njegovim čudotvornim izlečenjima, pa se ovaj svetac smatra zaštitnikom medicine i farmacije. Mnogi Sv. Pantelejmona slave kao krsnu slavu ili imendan, a selo Senokos kao seosku slavu.

B.L.

foto: Milan Ilijev