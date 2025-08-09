DANAS JE SVETI PANTELEJMON
Crkva i vernici danas slave Svetog Pantelejmona, u narodu poznatog kao Sveti Pantelija, za koga se veruje da je brat Svetog Ilije i Ognjene Marije, zbog čega spada u ognjene svece.
Sveti Pantelejmon, čije ime znači svemilostivi, je kao mladić izučio lekarske nauke, a postoje i mnogi zapisi o njegovim čudotvornim izlečenjima, pa se ovaj svetac smatra zaštitnikom medicine i farmacije. Mnogi Sv. Pantelejmona slave kao krsnu slavu ili imendan, a selo Senokos kao seosku slavu.
B.L.
foto: Milan Ilijev