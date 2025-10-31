ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

DANAS JE SVETI LUKA

RT Caribrod

Crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetom apostolu i jevanđelisti Luki. Praznik je u narodu poznat kao Lučindan.

Sveti Luka je bio među prvim propovednicima hrišćanstva, savremenik Isusa Hrista i jedan od pisaca četvorojevanđelja. Smatra se da je Sveti Luka lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone sa njenim likom koje je svetitelj naslikao najbliže njenom pravom izgledu. Slikarsko delo ovog svetitelja, rodom iz Antiohije, jesu i ikone Svetih apostola Petra i Pavla, a crkva ga smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa.

