DANAS JE PRAZNIK POSVEĆEN SVETIM MUČENICIMA KIRIKU I JULITI

Crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetih mučenika Kirika i Julite. Dan je posvećen uspomeni na dečaka Kirika i njegovu majku Julitu, koji su stradali 304. godine u vreme Dioklecijanovog gonjenja hrišćana. U prisustvu vernika praznik se svake godine obeležava u manastiru kraj sela Smilovci posvećenom ovim svecima. Manastir je podignut 1839. godine na temeljima hrama koji je ranije postojao, a 1984. godine stavljen je pod zaštitu države kao kulturno blago od velikog značaja.

foto: arhiva RTC