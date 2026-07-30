DANAS JE OGNJENA MARIJA

Pravoslavni vernici obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznat kao Ognjena Marija. Njene čudotvorne mošti, koje posećuju i pravoslavci i muslimani čuvaju se u manastiru Svete Marine u Albaniji, na planini Longa iznad Ohridskog jezera.

Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine „gori nebo i zemlja“, ne rade nikakvi poslovi. U crkvenom kalendaru praznik nije obeležen „crvenim slovom“, ali se ipak veoma poštuje i u crkvi u narodu.

foto: RTC