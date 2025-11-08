DANAS JE MITROVDAN

Crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetog Dimitrija – Mitrovdan. Veruje se da je Sveti Dimitrije živeo u Solunu početkom 4. veka, za vreme vladavine cara Maksimilijana koji ga je postavio za vojvodu. Kada je od cara dobio naređenje da progoni hrišćane, on se na to nije obazirao, već je javno propovedao hrišćanstvo.

Ovaj praznik je nepokretan i uvek se praznuje 8. novembra, a u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom. U Srbiji se praznik Svetog Dimitrija praznuje kao imendan i krsna slava. Ime Svetog Dimitrija nosi i manastir nadomak Dimitrovgrada, popularno „manastirče“, gde se po tradiciji služi praznična liturgija.

B.L.

video: Boris Lazarov