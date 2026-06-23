DANAS I SUTRA PODNOŠENJE LISTA ŽELJA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Ministarstvo prosvete saopštilo je da su konačni rezultati završnog ispita za osmake objavljeni u nedelju, 21. juna, na portalu „Moja srednja škola“. Prema podacima ministarstva, učenici su ove godine ostvarili rezultate na nivou prošlogodišnjih. Danas i sutra, svršeni osmaci podnose liste želja za upis u srednje škole. Liste želja mogu se podneti elektronski, putem portala „Moja srednja škola“ ili neposredno u osnovnim školama. Nakon podnošenja lista želja sledi raspodela učenika po školama i obrazovnim profilima, a konačni rezultati upisa biće objavljeni 29. juna.

foto: RTC