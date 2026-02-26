DAN RUŽIČASTIH MAJICA, DAN BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

Danas je dan ružičastih majica i obeležava se kao dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Sve je počelo u Kanadi, 26. februara 2007. godine, kada je jedan dečak u školu došao u roze majici u znak podrške majci oboleloj od raka. Mnogi vršnjaci ismevali su boju njegove majice i učinili da se oseća posramljeno i odbačeno. Srećom, dva učenika viših razreda videli su ovo, i odlučili da na kreativan način stanu zlostavljanju na put. Sutradan su i sami došli obučeni u maijce roze boje, ali osim toga, u školu su doneli roze majice i delili ih drugim učenicima po školi. Ubrzo je cela škola bila preplavljena decom u ružičastim majicama. Od tada se svake godine, 26. februar obeležava kao dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Vršnjačko nasilje dešava često i svuda oko nas, ali se retko staje na stranu žrtve. Uglavnom sva deca biraju stranu „jačeg“ i to ne zato što ga podržavaju, već iz straha da i sami ne postanu žrtve.