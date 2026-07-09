DAČIĆ I DEMERDŽIJEV POPTPISALI MEMORANDUM O NOVOM ZAJEDNIČKOM GRANIČNOM PRELAZU GRADINA 2 – KALOTINA 2

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Republike Bugarske Ivan Demerdžijev potpisali su danas, na zajedničkom graničnom prelazu Gradina – Kalotina, Memorandum između Vlade Srbije i Vlade Bugarske o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Gradina 2 – Kalotina 2.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, Dačić je, čestitajući ponovni izbor na funkciju ministra unutrašnjih poslova bugarskom kolegi Demerdžijevu, istakao da je današnji susret dobra prilika da se unapredi granična saradnja između dve zemlje.

„Danas smo ovde zbog unapređenja naše granične službe. Centralni granični prelaz, kad je reč o Bugarskoj i Srbiji, jeste sa naše strane Gradina, a sa vaše Kalotina i drago mi je da smo u prilici da otvorimo drugu fazu tog prelaza. Želim samo da napomenem, da je još pre letnje sezone, u proteklih šest meseci, tri miliona ljudi prešlo ovu granicu. Mi hoćemo da ovde što više olakšamo prelazak ljudi i robe, ali i da sprečimo prekogranični kriminal“, istakao je ministar.

foto: MUP RS