CRKVA SUTRA SLAVI DVA PRAZNIKA – SPASOVDAN I PRAZNIK SVETOG JOVANA

Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. maja proslavljaju Svetog apostola i jevanđelistu Jovana Bogoslova, jednog od dvanaestorice apostola. Praznik se slavi u spomen na dan kada se iz groba ovog svetitelja širio mirisni prah koji je isceljivao bolesnike. Veruje se da Sveti Jovan Bogoslov pomaže u pronalaženju mira i zaštiti dece i porodice, a običaj je da se vernici pomole za zdravlje i blagostanje. Sveti Jovan se slavi i 9. oktobra, kada se obeležava dan njegovog upokojenja.

Crkva i vernici sutra će obeležiti i praznik Vaznesenja Gospodnjeg, u narodu poznat kao Spasovdan. Obeležava se kao spomen na dan kad se Spasitelj uzneo na nebo. Praznik je pokretnog datuma i uvek se obeležava 40. dana po vaskrsenju Hristovom. U crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom i spada u red zapovednih praznika. U dimitrovgradskom kraju Spasovdan se proslavlja kao imendan, a u selima Gornje Gradinje, Željuša, Smilovci, Mojinci i Poganovo se obeležava kao seoska slava.

foto: Boris Lazarov