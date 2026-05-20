CRKVA SUTRA SLAVI DVA PRAZNIKA – PRAZNIK SVETOG JOVANA I SPASOVDAN

Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. maja proslavljaju Svetog apostola i jevanđelistu Jovana Bogoslova, jednog od dvanaestorice apostola. Praznik se slavi u spomen na dan kada se iz groba ovog svetitelja širio mirisni prah koji je isceljivao bolesnike. Veruje se da Sveti Jovan Bogoslov pomaže u pronalaženju mira i zaštiti dece i porodice, a običaj je da se vernici pomole za zdravlje i blagostanje. Sveti Jovan se slavi i 9. oktobra, kada se obeležava dan njegovog upokojenja.

