CRKVA I VERNICI JUČE OBELEŽILI PETROVDAN

Pravoslavni vernici juče su proslavili uspomenu na Svete apostole Petra i Pavla – Petrovdan, kojim je zavšen tronedeljni post. Praznik se obeležava u znak sećanja na dan kada su oba apostola mučenički stradala u vreme Neronove vladavine u Rimu.

U dimitrovgradskoj opštini Petrovdan se slavi kao imendan, a u selima Dragovita, Slivnica i Vlkovija kao seoska slava. Petrovdan kao svoj dan proslavljaju i malinari. Današnji dan – Pavlovdan, kao seosku slavu obeležavaju meštani sela Kusa Vrana.

foto: RTC