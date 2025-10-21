ČLANICE ŽOM URUČILE POKLONE PREDŠKOLCIMA U PU „8. SEPTEMBAR“

Ove godine u Predškolskoj ustanovi 8. septembar pripremni predškolski program pohađa ukupno 57 mališana, raspoređenih u tri grupe: u objektu „Pčelica“ – 20, u „Leptiriću“ – 32 i vrtiću „Kolibri“ u Željuši – petoro.

Ženska odbornička mreža obišla je sva tri objekta i osmu godinu zaredom deci koja pohađaju pripremni program pred polazak u školu, obezbedila osnovni pribor.

Jedna od članica Ženske odborničke mreže, Dragana Ivanov, zadovoljna je što je godinama unazad ideja žena u mreži podržana od lokalne samouprave.

Skupština opštine Dimitrovgrad je 2018. godine podržala ovu ideju Ženske odborničke mreže, i do dan danas se ta ideja sprovodi u delo. Deca na početku radne godine dobijaju pribor, koji im je potreban za realizaciju pripremno-predškolskog programa. Deci će poklon koristiti tokom cele radne godine i omogućiti da svoje aktivnosti nesmetano sprovode, dodala je Ivanov.

Svaka generacija dece se obraduje ovim poklonima, koji će im svakako biti od koristi.

Ženska odbornička mreža ima želju da nastavi sa realizujom sličnih ideja.

Poklone su deci u sva tri objekta lično uručile članice ženske odborničke mreže, u pratnji direktorke vrtića, Vere Vasov.

D.V.

foto i video: Miki Ilić