BUGARSKA U NEDELJU BIRA 52. SAZIV NARODNE SKUPŠTINE, BUGARI U DIMITROVGRADU GLASAJU U KIC-u

U nedelju, 19. aprila, u Bugarskoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori za 52. saziv Narodne skupštine. Bugari u Srbiji će na izborima u nedelju, moći da glasaju na 5 biračkih mesta – u bugarskoj ambasadi u Beogradu i konzulatu u Nišu, u Kulturno-informativnim centrima u Bosilegradu i Dimitrovgradu, kao i u selu Zvonci.

Centralna izborna komisija registrovala je ukupno 24 stranke i koalicije za učešće na izborima u nedelju.