BTF ZAVRŠAVA U SUBOTU
„Balkan teatar fest“ nastavljen je sinoć, a na repertoaru festivala bila je komedija „Luksuzni muškarac za svakodnevnu upotrebu“, autorke i rediteljke Ane Petrove.
Ovogodišnji festival zatvoriće, u subotu, 22. novembra, amatersko pozorište iz Petrovca na Mlavi predstavom „Hasanaginica“. Karte za poslednju predstavu na ovom festivalu prodavaće se u petak od 8 do 14 časova i u subotu, sat vremena pre početka predstave.
„Balkan teatar fest“ organizuje Centar za kulturu, pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad.