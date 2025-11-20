ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

BTF ZAVRŠAVA U SUBOTU

RT Caribrod

„Balkan teatar fest“ nastavljen je sinoć, a na repertoaru festivala bila je komedija „Luksuzni muškarac za svakodnevnu upotrebu“, autorke i rediteljke Ane Petrove.

Ovogodišnji festival zatvoriće, u subotu, 22. novembra, amatersko pozorište iz Petrovca na Mlavi predstavom „Hasanaginica“. Karte za poslednju predstavu na ovom festivalu prodavaće se u petak od 8 do 14 časova i u subotu, sat vremena pre početka predstave.

„Balkan teatar fest“ organizuje Centar za kulturu, pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad.

