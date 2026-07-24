“BIBLIOLETO” U NB “DETKO PETROV”

Narodna biblioteka „Detko Petrov“ i ovog leta organizuje likovno-literarne radionice “Biblioleto”, za svu zainteresovanu decu uzrasta od 7 do 14 godina. Prva radionica održana je danas, a planirano je ukupno 6 radionica, u periodu do petka, 31. jula. Rad sa decom organizuje se u prepodnevnim satima, u vremenu od 10:00 do 11:30 časova, a nakon završetka radionica je planirano organizovanje izložbe svih radova, nastalih u radionicama.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1750331950427693&type=3

foto: Miki Ilić