BESPLATNI TRENING ZA PISANJE PROJEKATA

RT Caribrod

Opština Dimitrovgrad i projekat „Osnaženi“ realizuju trodnevni besplatni trening pisanja projektnih predloga. Učesnici imaju mogućnost da nauče kako da obezbede sredstva i ostvare svoje ideje. Trening je počeo danas i trajaće do četvrtka, 20. novembra.

Projekat podržava osobe sa invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana, a Dimitrovgrad je jedna od 15 uključenih opština. Pored treninga, obezbeđeno je i karijerno savetovanje za osobe sa invaliditetom. Projekat finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, a nosilac projekta je ASB sa partnerima.

