BESPLATNA ŠKOLA MOTONAUTIKE ZA VIKEND NA SMILOVSKIM JEZERIMA

Na Smilovskim jezerima, tačnije na jezeru Savat 2, sutra i u nedelju biće organizovana besplatna škola motonautike. Manifestacija “Motodžet H2O adrenalin” se u opštini Dimitrovgrad organizuje od 2021. godine. I ovoga puta svi zainteresovani imaće priliku da prođu kratku obuku vožnje skutera po vodi, a prijava je na licu mesta. Oba dana događaj će biti organizovan od 10 do 14 sati.

Organizatori su Motonautički klub “Motojet” iz Novog Sada i Turistička organizacija Caribrod, uz podršku Opštine Dimitrovgrad.

foto: RTC